El 'Cuti' Romero y su chilena: "Entreno cada día con Messi en Argentina"

El central argentino anotó dos goles en el empate ante el Newcastle, el primero con un cabezazo y el segundo de chilena en el minuto 95 de partido.

"Entreno cada día con Messi en la selección y le veo. Ha sido un gol muy bonito", dijo Romero en declaraciones a "Sky Sports".

Con ese doblete, el 'Cuti' permitió que el Tottenham cortara una racha de tres derrotas consecutivas y levante un poco el ánimo de un grupo que solo ha conseguido una victoria en los últimos ocho encuentros.

En los últimos tres o cuatro partidos no hemos sido lo suficientemente buenos, pero me ha encantado la mentalidad que hemos demostrado hoy", reconoció el capitán de los 'Spurs'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy