03 de diciembre de 2025 - 16:50
El 'Dibu' Martínez se lesiona en el calentamiento previo al Aston Villa-Brighton
Londres, 3 dic (EFE).- El argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, portero del Aston Villa, se lesionó en el calentamiento y se ha perdido el partido contra el Brighton & Hove Albion, correspondiente a la decimocuarta jornada de la Premier League.
El campeón del mundo con la Albiceleste en Catar 2022 sufrió un problema durante los preparativos del encuentro y tuvo que ser sustituido de última hora por Marco Bizot, que además, cometió un error en el córner que ocasionó el 1-0 para el Brighton.