En otro gran partido de Omar Alderete, Sunderland iguala en su visita a Anfield

El gol del joven Chemsdine Talbi en el minuto 68, con un disparo desde la frontal que rozó en Virgil Van Dijk, convirtió la noche en otra pesadilla para los ‘Reds’. Este nuevo tropiezo agrava la situación del entrenador Arne Slot, cuyas horas en Anfield parecen contadas, tras conseguir solo cuatro victorias en los últimos catorce encuentros.

Para la afición que acudió a Liverpool, la victoria previa contra el West Ham no fue más que un espejismo. Ante el Sunderland, el Liverpool volvió a mostrarse como un equipo sin ideas ofensivas y al que resulta sorprendentemente fácil hacerle daño. Slot intentó variar su estrategia dejando a Mohamed Salah en el banquillo y confiando en Gakpo, Wirtz e Isak, pero el equipo hizo aguas en ataque.

El Liverpool permitió que el Sunderland se mantuviera vivo, un equipo que ya había avisado estrellando un disparo de Hume en el larguero. Finalmente, Talbi, con una pizca de fortuna, puso el 0-1, y la zaga liderada por Alderete aguantó los embates.

La “buena noticia” para los ‘Reds’ fue que lograron rascar el empate (1-1) gracias al gol generado por Florian Wirtz en el minuto 81, aunque el tanto fue oficialmente marcado como autogol de Mukiele tras un desvío. El Liverpool dejó vivo a un Sunderland que, incluso con el empate, estuvo más cerca de la victoria en el descuento, con un mano a mano que Wilson Isidor no supo definir.

Este nuevo pinchazo deja al Liverpool octavo con 22 unidades, a dos de la zona de Champions League y a once del liderato, mientras que el Sunderland se ubica sexto con 23 puntos, confirmando el gran momento del equipo de Alderete.

Ficha técnica del partido

Liverpool (1): Alisson; Gomez (Jones, m.65), Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, m.86); Gravenberch, Mac Allister (Ekitike, m.74), Wirtz; Szoboszlai, Gakpo (Salah, m.46) e Isak (Chiesa, m.86).

Sunderland (1): Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Talbi (O’Nien, m.91), Le Fee (Geertruida, m.79) y Brobbey (Isidor, m.62).

Goles: 0-1. Talbi, m.68 y 1-1. Mukiele, p.p, m.81.

Árbitro: Stuart Attwell amonestó a Gomez (m.55) por parte del Liverpool y a Le Fee (m.54) por parte del Sunderland.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada quince de la Premier League disputado en Anfield (Liverpool).

Fuente: EFE