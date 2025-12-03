Premier League: Arsenal sigue liderando

Cuando apenas habían transcurrido 10 minutos el centrocampista internacional español cabeceó con potencia un centro al área de Ben White (11’), suficiente para que los tres puntos se quedaran en el Emirates Stadium. En el tiempo añadido el inglés Bukayo Saka (90+1’) redondeó la victoria.

El Aston Villa de Unai Emery se repuso a la baja de última hora del portero argentino Emiliano “Dibu” Martínez y remontó un 2-0 al Brighton & Hove Albion para firmar su sexto triunfo (3-4) consecutivo y afianzar la tercera posición en la Premier League. En el Brighton jugó todo el partido nuestro compatriota Diego Gómez.

Por su parte, el Sunderland, con el paraguayo Omar Alderete, no pudo sostener una ventaja inicial de 1-0 sobre el Liverpool y terminó igualando, además de ceder la posibilidad de sumar y ocupar el quinto lugar.

* Resultados de la ronda 14: Martes: AFC Bournemouth 0-Everton 1, Fulham 4-Manchester City 5, Newcastle 2-Tottenham 2; Miércoles: Arsenal 2-Brentford 0, Brighton 3-Aston Villa 4, Wolverhampton 0-Nottingham 1, Burnley 0-Crystal Palace 1, Leeds 3-Chelsea 1, Liverpool 1-Sunderland 1; Jueves: (17:00): Manchester United-West Ham.

* Principales posiciones: Arsenal 33, Manchester City 28, Aston Villa 27, Chelsea 24, Crystal Palace y Sunderland 23, Brighton y Liverpool 22 puntos.