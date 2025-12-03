Flamengo alza el título de la Liga en Brasil cuatro días después de ganar la Libertadores

El club más popular de Brasil se impuso con un gol de Samuel Lino tras asistencia del colombiano Jorge Carrascal en un clima de fiesta anticipada en el legendario estadio de Río de Janeiro, ya que sus aficionados siguen festejando la victoria por 1-0 en la final de la Libertadores sobre el Palmeiras el pasado sábado en Lima.

A falta de una jornada para el final de la Liga en Brasil, la nueva victoria le permitió al conjunto carioca llegar a los 78 puntos y mantener una ventaja ya inalcanzable de cinco unidades sobre Palmeiras (73), su escolta y que aún tiene que luchar por el segundo puesto en la clasificación con Cruzeiro.

Flamengo, que jugó ante un récord de 73.244 asistentes, tan solo dependía de sí mismo y de una victoria para quedarse con su noveno título de Liga en Brasil y consiguió cumplir la tarea en una jornada en que Palmeiras también venció, por 0-3, al Atlético Mineiro, por lo que se mantuvo como escolta del líder.

El flamante campeón brasileño y de la Libertadores, que la próxima semana viaja a Catar para disputar la Copa Intercontinental y aún puede sumar otro título este año, ya garantizó en 2025 la mejor temporada en su historia, con cuatro títulos.

Además de la doble corona de Libertadores y Liga, hazaña que también consiguió en 2019 y con la que igualó a Santos (campeón de los dos torneos en 1962 y 1963 con Pelé en sus filas), Flamengo conquistó este año el Campeonato Carioca y la Supercopa do Brasil.

Pese al agotamiento provocado por el viaje a Perú y la disputa de la final de la Libertadores, el técnico de Flamengo, Filipe Luis, alineó este miércoles el mismo equipo titular con el que se impuso a Palmeiras el sábado.

El entrenador quería hacerse al título este mismo miércoles, sin tener que esperar a la última jornada el domingo, para poder anticipar el viaje de los titulares a Catar y comenzar a preparar el partido contra el Cruz Azul mexicano, su primer rival en la Copa Intercontinental.

Con todos los titulares en la cancha, Flamengo fue el claro dominador en el primer tiempo, pero se estrelló contra un Ceará que montó una muralla en su área en un intento de sumar puntos para no correr el riesgo de quedarse entre los cuatro últimos en la última jornada, que serán castigados con el descenso.

Ante la alta concentración de jugadores en el área del Ceará, Flamengo intentó abrir el marcador con disparos de larga distancia y Jorginho por poco lo consigue.

El conjunto rojinegro tuvo que esperar hasta el minuto 36 del primer tiempo para abrir el marcador con un golazo de Samuel Lino, exjugador del Atlético Mineiro, tras una perfecta asistencia del colombiano Jorge Carrascal.

En otro partido este miércoles, Palmeiras venció a domicilio por 0-3 al Atlético Mineiro, con goles del argentino José Manuel 'Flaco' López y de los juveniles Allan y Luighi, y se mantuvo en el segundo lugar en la clasificación, posición que tendrá que disputar en la última jornada con el Cruzeiro, el tercero en la tabla.

Igualmente este miércoles, Santos venció por 0-3 en su visita a Juventude gracias a un triplete de Neymar, que no anotaba tres goles en un mismo partido desde abril de 2022, cuando aún jugaba para el PSG, y se alejó de la zona de los amenazados con el descenso.

Además de los clubes que caerán a la segunda división, en la última jornada estará en juego el último cupo directo para la Libertadores el próximo año. Flamengo, ya garantizó el suyo como campeón del torneo, y Palmeiras, Cruzeiro y Mirassol, por estar entre los cuatro primeros de la clasificación.

El último cupo directo se lo disputan Fluminense (61 puntos), Bahía (60) y Botafogo (59).

Al final de la tabla, Sport (17) y Juventude (34) ya no tienen cómo escapar de la segunda división, mientras que Internacional (41) y Vitoria (42) están actualmente entre los castigados con el descenso, por lo que necesitan ganar sus compromisos el domingo y esperar reveses de sus rivales para evitar la caída a segunda división.