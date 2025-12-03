Gatti tendrá que operarse por una lesión en el menisco

"Federico Gatti, sustituido durante la segunda parte del partido Juventus-Udinese tras unas molestias en la rodilla derecha, se sometió a nuevas pruebas radiológicas esta mañana que revelaron una lesión en el menisco medial, que requerirá cirugía en los próximos días", informó en un comunicado este martes el club.

Gatti tuvo que abandonar el campo visiblemente dolido en el minuto 56 de un partido que finalizó 3-0 y certificó el pase de la 'Vecchia Signora' a los cuartos de final de la Copa Italia.

El central, titular habitual en la defensa juventina, estará por tanto, al menos, un mes de baja, lo que da por finalizado su año 2025.

Es la segunda baja de larga duración que sufre el combinado que dirige Luciano Spalletti, después de la del serbio Dusan Vlahovic.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ariete, titular desde la llegada del nuevo técnico, sufrió una lesión de "alto grado" en su aductor izquierdo y no se descarta que tenga que pasar también por quirófano.

En caso de seguir una recuperación sin operarse, la lesión podría apartarle unos dos meses de los terrenos de juego, mientras que si finalmente decide la intervención quirúrgica, su regreso podría atrasarse un mes más. En cualquier caso, su 2025 también terminó.