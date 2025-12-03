Hugo Cuenca se estrena con el Génova en la eliminación de la Copa Italia ante Atalanta

A pesar de la derrota, el partido fue significativo para el fútbol paraguayo, ya que el atacante Hugo Cuenca tuvo su anhelado estreno con el elenco Rossoblù. El joven futbolista de 20 años ingresó al campo de juego desde el minuto 71, concretando así su primera aparición oficial con el equipo italiano al que había llegado a principios de esta temporada. El ex Deportivo Capiatá se sumó al Génova procedente del poderoso AC Milán, club donde venía participando en la categoría Sub 23.

La victoria representa el tercer triunfo consecutivo para el Atalanta, un equipo que ha mostrado una notable mejora en su competitividad. Este resurgimiento se debe a la llegada de Raffaele Palladino como técnico, sustituyendo al despedido Ivan Juric en el banco. Palladino parece haber recuperado la mejor versión de la ‘Dea’ en solo cuatro partidos, manteniendo un balance de una única derrota en este corto período.

La goleada de la ‘Dea’ la inició el albanés Berat Djimsiti con un certero cabezazo en el minuto 19, poniendo el 1-0. La posterior expulsión de Fini en el minuto 36 facilitó el trabajo de los de Bérgamo, que dominaron una segunda parte ya sin mayores sobresaltos. El marcador se amplió con un golazo del neerlandés Marten De Roon, un potente zapatazo desde la frontal que se coló por la escuadra.

Los goles finales llegaron en los últimos compases del partido, sellando la goleada y la clasificación del equipo local. El croata Mario Pasalic y el italiano Honest Ahanor fueron los encargados de completar el 4-0 definitivo para el Atalanta. Su última víctima, el Génova, podrá centrarse ahora en su objetivo principal: escapar de la zona de descenso en la Serie A.

El Génova, bajo la dirección de la leyenda de la Roma, Daniele De Rossi, había conseguido salir de una situación muy complicada al inicio de la temporada. Actualmente, el club más antiguo de Italia tiene un punto de colchón sobre el descenso, zona en la que militó durante todo el comienzo de campaña. El Atalanta, por su parte, se medirá en los cuartos de final a la Juventus Turín, que previamente eliminó al Udinese.