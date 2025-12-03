Immobile vuelve a una convocatoria después de tres meses lesionado

En un primer momento su baja se estimó en dos meses, pero finalmente se alargó desde el 23 de agosto, cuando tuvo que ser sustituido ante el Roma en el Estadio Olímpico, a este martes, es decir, más de tres meses.

Immobile, excapitán del Lazio, regresó al fútbol italiano de la mano del Bolonia y apenas ha podido disputar media hora de juego. Sufrió la lesión en la primera jornada, el 23 de agosto, ante el Roma, su gran rival al ser una leyenda del Lazio.

Un total de 17 partidos después vuelve a estar en una lista de disponibles para Vincenzo Italiano, aunque apunta a comenzar desde el banquillo el duelo copero que el Bolonia disputa ante el Parma por un puesto en los cuartos de final de una competición en la que defiende el histórico título levantado la pasada campaña.

Los vigentes campeones llegan al duelo entre el cansancio de la Serie A, donde están a cuatro puntos del liderato mermados por la reciente victoria ante el Cremonese, y de la Liga Europa, donde se sitúan entre los candidatos a clasificar a la ronda de 'play-off' a octavos de final.

El Bolonia jugó en Europa el pasado jueves, en Serie A el lunes y volverá a jugar el jueves la Copa Italia.

Por eso la recuperación de Immobile se antoja fundamental para el conjunto italiano, que recupera un delantero de nivel para poder alternar con el argentino Santiago Castro y repartir esfuerzos entre las tres competiciones.