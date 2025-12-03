LaLiga de España: El Real Madrid vence al Athletic

Ante Athletic la victoria fue muy necesaria para un Xabi Alonso que toma aire gracias a un Kylian Mbappé que juega siempre, y marca casi siempre, con 26 tantos esta temporada, y sostenido por un Thibaut Courtois que hizo dos paradas de valor gol, aún con un resultado corto en el marcador.

Llegó el Real Madrid a la visita al Athletic necesitado de sumar tres puntos para no perder más terreno con el FC Barcelona en la lucha por el título de Liga.

De los cinco puntos con los que contaba hace un mes a ver a los azulgrana uno por arriba. Ventaja dilapidada en base al bajo rendimiento lejos del Santiago Bernabéu, en el que el Real Madrid no juega desde el 1 de noviembre, en la goleada al Valencia (4-0).

Desde entonces, en orden de resultados: derrota en Anfield (1-0), empates en Vallecas (0-0) y Elche (2-2), victoria ante Olympiacos (3-4) y empate en Girona (1-1).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tres puntos de nueve posibles en LaLiga EA Sports para el Real Madrid, en la peor racha desde febrero de 2025, cuando el equipo entonces entrenado por Carlo Ancelotti perdió ante el Espanyol y empató contra Atlético de Madrid y Osasuna.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dinámica negativa que rompió el conjunto blanco, en la jornada 19, adelantada por la disputa de la Supercopa de España en enero, gracias a dos figuras clave en lo que va de temporada para sostener a un equipo que aún busca acomodarse a la nueva identidad de Xabi Alonso.