Laura Córdoba: “La semifinal ante Brasil se decidirá por mínimos detalles”

Córdoba advirtió que en una instancia de esta magnitud “siempre hay espacio para las sorpresas” y, en declaraciones previas al encuentro, la jugadora subrayó que el equipo llega “con confianza y muy buenas sensaciones”, en línea con el rendimiento mostrado en el torneo: cuatro victorias, 23 goles a favor y solo cuatro en contra.

La cierre española destaca la fortaleza colectiva como principal argumento del combinado europeo. “Cada jugadora aporta lo mejor desde sus clubes y eso nos da solidez en defensa y en ataque”, afirma.

Para Córdoba, ese equilibrio es clave para sostener el plan de juego y alcanzar el gran objetivo: la clasificación a la final.

Sobre el desarrollo esperado del encuentro, anticipa un "choque de alto voltaje", con dominio alternado y tramos de sufrimiento para ambos equipos. “Tendremos momentos malos porque ellas apretarán mucho, y también momentos buenos en los que nosotras podamos presionar. Se va a definir por pequeños detalles, por la seguridad y la fuerza”, explica.

La jugadora consideró que este España–Brasil puede convertirse en uno de los partidos más atractivos del campeonato y resaltó la importancia de seguir impulsando la visibilidad del fútbol sala femenino. “Queremos que el público disfrute y descubra lo que es este deporte”, apuntó.

Laura Córdoba señaló que Ana Luiza, a la que se medirá este viernes, es “una pívot diferencial” a la que ya ha enfrentado en otras ocasiones, y aseguró que deberá mantenerse “totalmente focalizada” para intentar frenar “el principal arma ofensiva” de Brasil, convencida de que su propio trabajo y confianza le permitirán, si no anularla por completo, sí minimizar su impacto en el partido.