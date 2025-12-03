Los veteranos de Atlético, Valencia, Celta y Compostela recaudan fondos para Penev

Madrid, 3 dic (EFE).- Las asociaciones de veteranos del Atlético de Madrid, el Valencia, el Celta y el Compostela “recaudarán fondos para ayudar a sufragar la complicada operación a la que tiene que someterse” Lubo Penev, que jugó en los cuatro clubes y que está ingresado grave en una clínica alemana por un cáncer de riñón.