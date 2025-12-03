Los veteranos de Atlético, Valencia, Celta y Compostela recaudan fondos para Penev

Así lo informaron las Leyendas del Atlético de Madrid en un comunicado, en el que explicaron que Penev “precisa 300.000 euros” para la citada intervención quirúrgica y añadieron que la recaudación “está abierta a cualquier aportación pública o privada” a través “del número de cuenta ES23 3159 0078 5727 8681 8225”.
“A día de hoy, los médicos trabajan para definir el tratamiento adecuado, pero descartan la quimioterapia debido a su deterioro físico y la solución pasaría por una costosa operación”, explica el comunicado.
“Por ese motivo, sus excompañeros en Valencia, Madrid, Vigo y Santiago han decidido unir sus esfuerzos y recaudar fondos para sufragar la mencionada intervención”, añadió Leyendas del Atlético de Madrid en la nota facilitada a los medios.