Resultados de los treintaidosavos de final de la Copa del Rey

Antoniano (2ª RFEF), 1 - Villarreal (1ª), 1
19.00. At. Baleares (2ª RFEF)-Espanyol (1ª)
19.00. Leganés (2ª)-Albacete (2ª)
19.00. Real Ávila (2ª RFEF)-Rayo Vallecano (1ª)
19.00. Sabadell (1ª RFEF)-Deportivo (2ª)
20.00. Ponferradina (1ª RFEF)-Racing Santander (2ª)
21.00. Cartagena (1ª RFEF)-Valencia (1ª)
21.00. Extremadura (2ª RFEF)-Sevilla (1ª)
21.00. Sant Andreu (2ª RFEF)-Celta (1ª)
22.00. Tenerife (1ª RFEF)-Granada (2ª)