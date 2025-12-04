1-2. El Rayo Vallecano salva los muebles 'in extremis'

El castigo fue excesivo para un conjunto abulense que, además de realizar un buen partido, vio truncadas sus esperanzas primero en el tiempo añadido de la segunda parte, en el minuto 93, con un gol de Isi Palazón, y después, cuando la prórroga estaba a punto de concluir, en el 119, con otro de Álvaro García.

En el minuto 49 el Ávila se adelantó en el marcador con un gol de Carlos Pascual, que tuvo que retirarse, lesionado, en la segunda parte de la prórroga.

La primera mitad del partido tuvo como ligero dominador al Real Ávila, que disfrutó de las mejores oportunidades, especialmente un disparo fuera, junto al palo derecho Daniel Cárdenas, por parte de Runi en el minuto 17.

Tres minutos después, Diego Lorenzo aprovechó un gran centro al área chica para mandar el balón al larguero y en el 42 Fer Díaz, tras un barullo en el área, disparó a puerta pero se encontró con la defensa rival y la jugada terminó en un saque de esquina.

El Rayo Vallecano dispuso de una sola oportunidad, en el minuto 30, a cargo de Camello, que aprovechó una pérdida de balón de los encarnados para, desde fuera del área, empalmar un disparo que puso en serias dificultades a Samuel.

La segunda parte no pudo comenzar mejor para los encarnados, con el 1-0 de Carlos Pascual tras el saque de un córner por parte de Carlos Pascual, hijo del presidente del club y procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León.

A partir de ese momento, el equipo madrileño trató de variar la dinámica del partido con cuatro cambios de una tacada en el minuto 58 y en el 65 Unai López probó fortuna con un disparo lejano.

Después de una buena ocasión en el minuto 76 de De Frutos y cuando parecía que los encarnados iban a dar la sorpresa, el Rayo Vallecano lo evitó en el 93 con un gol de Isi Palazón tras una jugada embarullada en el área local.

Con la decepción de la afición local, que abarrotó las 6.000 localidades del estadio Adolfo Suárez, llegó la prórroga, en la que los rayistas apretaron y consiguieron la victoria con un cabezazo de Álvaro García en el minuto 119.

1 - Real Ávila: Samuel; Doumbia; Carlos Pascual (Mario Camero, min. 116); Vitolo; Runi (Prince, min 82); Diego Lorenzo (Gonzalo Serrano, min 62); Carlos Pérez (Sisse, min 70); Markel (Sebas, min 82); Fer; Urbina y Sarr (Adri Carrión, min 62).

2 - Rayo Vallecano: Daniel Cárdenas; Luiz Felipe; Ciss (Lejeune, min 96); Isi Palazón; Camello (Jorge de Frutos, min 58); Gumbau (Unai, min 58); Balliu; Fran Pérez; Óscar Valentín (Andrei, min 70); Samuel Gómez Becerra (Álvaro García, min 58) y Vertrowd (Chavarría, min 58).

Goles: 1-0, m.49: Carlos Pascual. 1-1, m.93: Isi Palazón. 1-2, m.119: Álvaro García.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (colegio cántabro). Amonestó a los jugadores locales Vitolo (min. 52) y Sisse (min. 113), y al visitante Luiz Felipe (min. 13).

Incidencias: Partido de la segunda ronda de la Copa del Rey disputado en el Estadio Municipal Adolfo Suárez ante 6.000 espectadores -récord de asistencia-.