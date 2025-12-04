2-1. Santiago Castro salva al Bolonia

El ariete argentino, clave en el éxito del Bolonia de Vincenzo Italiano, necesitó solo 20 minutos en el campo para ser el jugador decisivo. Porque después del tanto inicial del Parma y del empate de los suyos en la primera mitad, el partido llegó a un punto muerto que pareció conducir el desenlace a la tanda de penaltis.

Sin embargo, su olfato goleador le permitió aprovechar en los últimos compases un despiste de su marcador, que le dejó libre unos segundos. Se zafó de su par y remató de cabeza, pese a no ser un jugador extremadamente alto, un centro de Holm desde la derecha.

Picó el remate y el balón botó antes de entrar, lo que complicó sobremanera la estirada del español Vicente Guaita, que se estrenó con el Parma como titular tras su reciente fichaje y tras más de seis meses sin jugar al estar sin equipo.

Su tanto evitó los penaltis y eliminó al Parma que entrena el también español Carlos Cuesta, de 30 años, el técnico más joven de la Serie A italiana.

El Bolonia, vigente campeón, espera rival en los cuartos de final, que saldrá del duelo que enfrenta a Milan y Lazio.