Camavinga sufre un esguince leve de tobillo y es duda contra el Celta

Según pudo saber EFE de fuentes del club, el galo, quien pidió el cambio en el minuto 69 por dolor en la articulación, las pruebas médicas a las que se sometió este jueves detectaron un esguince leve de tobillo y serán las pruebas a las que se someta el sábado las que determinen su disponibilidad.

Un Camavinga que ya estuvo de baja en el inicio de temporada durante 37 días por un esguince en el tobillo derecho.

Duda el francés para el partido ante el Celta de Vigo y descartado el otro futbolista que se retiró lesionado del partido en San Mamés, Trent Alexander-Arnold.

El inglés será baja más de dos meses debido a una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy