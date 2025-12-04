Carrión: "Mañana ante el Mallorca tiene que ser el día"

"Desde que acabó lo del Metropolitano, le dije a mis jugadores que ante el Mallorca podía ser un punto de inflexión. Nos sentimos en deuda con todos y tiene que ser un día en el que nos dejemos todo", explicó el entrenador carbayón en la sala de prensa de El Requexón, antes de la última sesión de trabajo de la semana.

El Oviedo es colista de Primera con nueve puntos y el Mallorca tiene trece, cuatro más, un equipo el de Jagoba Arrasate del que Carrión asegura que "son una plantilla con mucha experiencia en Primera División y tanto los jugadores como el técnico saben lo que hacen sobre el terreno de juego".

"Es normal que la gente piense que hay planes de juego mejores porque no estamos sacando resultados, pero yo sigo teniendo fe y sigo creyendo que este es el mejor", dijo Carrión sobre el estilo de juego de un Oviedo que durante el mes de noviembre, al margen de no ganar, tampoco consiguió marcar ni un solo gol.

Cuestionado por la posición ideal de Fede Viñas, el técnico oviedista puntualizó sobre el internacional uruguayo que, aunque parezca que la actual no es su posición ideal, "lo está haciendo muy bien y solo le está faltando mejorar en la finalización".

