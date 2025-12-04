Clubes de Brasil, Argentina y Colombia lideran recaudación en Libertadores y Sudamericana

El máximo ente del fútbol suramericano reportó que el Flamengo, que ganó su cuarta Copa Libertadores tras imponerse por 1-0 en la final única al Palmeiras, se embolsó 33.240.000 dólares en su camino al título desde la fase de grupos.

En tanto que el Palmeiras, tres veces ganador de la Libertadores, encontró consuelo en los 17.230.000 dólares que colectó desde la fase de grupos.

Por su parte, el club argentino Racing, que cayó en semifinales ante el Flamengo, tuvo ingresos por 9.570.000 dólares.

En la Copa Sudamericana, el campeón Lanús, de Argentina, alcanzó premios metálicos por 9.845.000 dólares, mientras que el subcampeón, el brasileño Atlético Mineiro, percibió 5.730.000 dólares.

El colombiano Once Caldas, que se despidió de la Sudamericana en los cuartos de final, cerró el podio de recaudación de esta competición con 3.385.000 dólares.

En total, la Conmebol distribuyó premios por 209.090.00 de dólares en la Libertadores y 78.775.000 en la Sudamericana, los más altos de su historia y más de 400 % más altos que hace una década.