De Jong se entrena con normalidad; Fermín ultima su recuperación

De Jong fue baja ante el Atlético de Madrid a causa de un proceso febril, de la que ya está plenamente recuperado. El caso de Fermín es diferente, ya que sufre una lesión en el sóleo y no parece que esté disponible este sábado para el encuentro ante el Betis (18:30 CET).

Se espera que el onubense esté a las órdenes de Hansi Flick para el encuentro del martes ante el Eintracht de Fráncfort. Ante los béticos, el alemán tendrá que improvisar a un jugador en la posición de mediapunta, ya que Fermín y Dani Olmo, los dos habituales, están lesionados.

En el caso de Olmo, el de Terrassa sufrió una luxación en el hombre izquierdo tras marcar el 2-1 frente al Atlético de Madrid y estará aun mes de baja.

En la sesión de este jueves tampoco se entrenaron Ronald Araujo, con permiso del club para recuperarse anímicamente tras su expulsión en Stamford Bridge, y Pablo Paez 'Gavi', operado del menisco. Marc Andre ter Stegen continúa con su proceso de recuperación y participa puntualmente en ejercicios grupales.

El entrenamiento de los azulgrana contó con la visita de Andrés Iniesta, quien ha departido con los futbolistas azulgranas y se ha fotografiado con algunos de ellos.