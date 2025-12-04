El Barcelona destinará todas las localidades disponibles exclusivamente a socios

Así lo ha confirmado este jueves en un comunicado el club catalán, que precisa que dicha decisión "se adopta con el objetivo de velar por la seguridad de la afición azulgrana y, al mismo tiempo, evitar que se repita" el episodio vivido frente al equipo alemán en abril de 2022, cuando una parte mayoritaria del público presente en el estadio no pertenecía al público local.

De esta manera, sólo aquellos aficionados que acrediten ser socios de la entidad podrán adquirir entradas, cuyo precio oscilará entre 59 euros y 199 euros, sobre las que se aplicará un descuento del 35% a todos los socios.

"Esta medida refuerza la apuesta del Club por premiar la fidelidad de nuestra masa social y prevenir la reventa y el fraude, con el fin de que las entradas lleguen a la afición azulgrana", precisa la entidad.

Además, el Barcelona subraya que "cualquier entrada detectada en poder de una persona seguidora del Eintracht Frankfurt en la zona local (del estadio) será registrada para identificar al socio implicado en la adquisición y posterior venta a la afición rival, ya que pone en riesgo la seguridad y el bienestar del resto de socios y afición del FC Barcelona".

Por ello, el club ha anunciado que reforzará los dispositivos de seguridad en cada acceso, y en las gradas para gestionar incidentes y, si procede, realizar expulsiones.

También se realizará un control nominal y visual de asistentes con simbología o indumentaria del Eintracht Fráncfort para descartar indicios de adquisición ilegal de entradas.

Con todo, el club azulgrana se coordinará con el Eintracht, la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra para impedir el acceso en los aledaños del Spotify Camp Nou a aficionados del equipo rival con el objetivo de disuadir la reventa.

Asimismo, el Barça se ha comprometido a realizar un "análisis diario de las ventas efectuadas con el fin de identificar posibles patrones de venta fraudulenta, tomando en ese caso las medidas necesarias para evitar cualquier vulneración en la seguridad" de sus aficionados.