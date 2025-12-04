El Betis chequea el liderato del Barça, con visita del Celta al Bernabéu

La competición liguera se reanuda también después de otra ronda de la Copa del Rey, que incluyó la eliminación del Girona a manos del Ourense y obligó a clubes como Getafe, Villarreal y Elche a pasar por la prórroga para seguir adelante. En el caso de los de Marcelino García Toral con tanda de penaltis frente al Antoniano de Segunda RFEF.

El Barça saltará al campo del Betis como líder, con un equipo en el que el técnico alemán Hansi Flick tendrá que retocar por lesiones. La última la de Dani Olmo por una luxación en el hombro izquierdo, que le tendrá un mes de baja, y que se suma a la del defensa uruguayo Ronald Araujo, por cuestiones de salud mental, más Pablo Páez Gavira 'Gavi, Marc-André ter Stegen y Fermín López.

El Betis le espera defendiendo su quinto puesto, después de llevarse el derbi del Sánchez Pizjuán hace una semana y del triplete de Rodrigo Riquelme en la victoria copera sobre el Torrent (1-4).

También Xabi Alonso tiene problemas de lesiones para recibir al Celta de Vigo. El técnico aplaudió que en San Mamés su equipo hizo el partido "más redondo de la temporada", tras no pasar del empate en Girona y ceder el primer puesto, pero lamentó que el inglés Trent Alexander Arnold no pudiera acabarlo por molestias musculares -estará finalmente más de dos meses de baja por una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda- y que el francés Eduardo Camavinga terminara con problemas en un tobillo -es duda por un esguince leve de tobillo- .

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la Liga los blancos solo han celebrado victorias en el Bernabéu -6 de 6- y en ese contexto y con Kylian Mbappé enchufado -16 goles- reciben al Celta, que viene de perder con el Espanyol y es duodécimo, a 4 puntos de la zona peligrosa.

En los otros puestos de cabeza el Villarreal, tercero, espera al Getafe, los dos con más desgaste del previsto para seguir en la Copa. Los de Castellón tienen al Atlético de Madrid pegado a un punto, que afronta compromiso en Bilbao, sin José María Giménez y Álex Baena en la lista del argentino Diego Pablo Simeone por problemas musculares.

El Espanyol, asentado en la zona europea (6º) y con su mejor rendimiento en catorce años, espera al Rayo Vallecano en su estadio, donde ha ganado 5 de los 8 partidos que ha jugado. El once de Manolo González estará pendiente además del resultado del Betis, con el que está empatado a puntos, y también de lo que haga el Getafe, que le sigue a 4.

El Rayo está en mitad de la tabla, con un punto más que la Real Sociedad, que tiene que visitar a Alavés, al que solo aventaja en un punto. Ambos hicieron sus deberes sin apuros en la Copa, pero los dos vienen de perder en la jornada anterior. Los donostiarras con el Villarreal y los vitorianos en el Camp Nou.

En el cuarteto de equipos con 16 puntos -Real Sociedad, Elche, Celta y Sevilla- los sevillanos viajan a Valencia, después de la decepción del derbi y a la espera de que prospere su recurso contra la sanción de dos partidos al delantero Isaac Romero y el cierre parcial del estadio.

El Valencia, que salvó un punto en el campo del Rayo, quiere romper su racha en casa ante los sevillanos, porque solo ha ganado dos partidos de los últimos nueve.

La jornada la completarán los duelos Oviedo-Mallorca, Osasuna-Levante y Elche-Girona, con impacto directo en la parte baja de la clasificación. Colista y sin lograr la victoria desde que Luis Carrión sustituyó a Veljko Paunovic hace seis jornadas, el Oviedo necesita un punto de inflexión frente a los baleares, que empataron con Osasuna.

Los navarros reciben al Levante, que está en la misma situación crítica del Oviedo, y confían en un resultado que les alejae de la zona roja que ocupan junto al Girona. El once de Míchel Sánchez, que después de salvar un punto frente al Real Madrid quedó apeado de la Copa por el Ourense de Primera RFEF, visita al Elche, que sufrió en la Copa pero aún no ha perdido en su estadio.

21.00 Athletic Club-Atlético de Madrid