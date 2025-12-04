El Milan cae eliminado en octavos de la Coppa Italia ante Lazio

Un gol de Mattia Zaccagni (80’) bastó para que la Lazio avance a los cuartos de final. La derrota fue particularmente dolorosa para el Milan, ya que poco antes del gol decisivo, el portugués Rafael Leao había fallado una clara ocasión que pudo haber adelantado a su equipo. El técnico Massimiliano Allegri, quien ostenta un récord tras haber conquistado la Coppa en cinco ocasiones con la Juventus, se despidió del torneo en su primer partido al mando.

En cuartos de final, la Lazio se enfrentará al Bolonia, que logró batir al Parma en los últimos segundos del partido gracias a un gol del argentino Santi Castro. En su cancha, el Bolonia, campeón defensor del torneo, comenzó el partido en desventaja tras el tanto del polaco Adrian Benedyczak (13’).

Antes del descanso, el inglés Jonathan Rowe igualó el partido (38’), pero hubo que esperar hasta el tramo final para que la balanza se decantase. Castro, exjugador de Vélez Sarsfield, se convirtió en el héroe al cabecear un centro colgado al área por el sueco Emil Holm, dejando sin opciones al arquero español Vicente Guaita en el minuto 89.

El Bolonia ganó en mayo la final de Copa 2025 precisamente contra el Milan (1-0), su primer trofeo desde 1974. La eliminación de los Rossoneri es la única sorpresa de momento en los octavos de final. Otros pesos pesados del fútbol italiano, como Juventus, Nápoles e Inter, han logrado ya sus boletos a cuartos de final.

Los últimos dos duelos de octavos, el Roma-Torino y el Fiorentina-Como, se disputarán a mediados y finales de enero para completar el cuadro de la siguiente ronda. La fase de cuartos de final promete emociones intensas con los principales candidatos aún en carrera.

Fuente: EFE