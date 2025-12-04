El Oviedo se conjura para reencontrarse con la victoria ante un Mallorca irregular

Los insulares tampoco están en una situación cómoda, porque solo les separa un punto del descenso, por lo que el duelo cobra un tinte trascendental, aunque especialmente para los locales, que buscan su primer triunfo tras más de dos meses sin saborearlo.

El entrenador azulón, Luis Carrión, cuenta con las bajas de los lesionados Javi López y Brandon Domingues y ha dejado fuera de la lista por decisión técnica al centrocampista Luka Ilic.

Carrión recupera al extremo Ilyas Chaira, titular habitual y baja en la última jornada ante el Atlético de Madrid debido a una sanción.

No se esperan cambios en la línea defensiva y tanto las bandas como el ataque vuelven a ser las posiciones que despiertan más dudas: solo Cazorla y Fede Viñas parecen tener el puesto garantizado, con Brekalo, Ilyas Chaira, Rondón y Hassan jugándose los dos puestos restantes.

Los asturianos, que alimentan sus esperanzas al pensar que solo les separan tres puntos de la salvación, no han ganado desde la llegada de Luis Carrión al banquillo en sustitución del serbio Veljko Paunovic, al haber encadenado tres empates y tres derrotas.

El último encuentro entre Real Oviedo y RCD Mallorca data de la temporada 2020-21, en Segunda División, mientras que el último en la máxima categoría se remonta a la campaña 2000-01, cuando los azules cayeron 4-2 en Palma y descendieron en la última jornada de Liga.

El Mallorca comenzó hace una semana un "tramo decisivo", según su entrenador, Jagoba Arrasate, y lo hizo desperdiciando una ventaja de dos goles contra el Osasuna (2-2), enlazando su segundo partido sin ganar tras caer contra el Villarreal (2-1), un partido donde los isleños dejaron mejores sensaciones.

La trayectoria de los bermellones está siendo muy intermitente, con frenazos inesperados como la desconexión final ante los navarros, que les están costando puntos, especialmente por la debilidad defensiva mostrada hasta la fecha.

La vuelta del italiano Marash Kumbulla el pasado martes no alterará por el momento la zaga, pero podría suponer un impulso competitivo si consigue quitarle el puesto a Raíllo o Valjent, la pareja indiscutible desde hace más de un lustro.

Ante su visita al Tartiere, Arrasate repetirá el esquema que alineó el pasado sábado en Son Moix, con un 4-2-3-1 en el que Virgili y Mateo Joseh ocuparán las bandas y secundarán a un Vedat Muriqi que llega en un gran estado de forma.

Su alta precisión de cara a puerta le ha permitido sumar ya ocho tantos, consolidándose como la referencia ofensiva de un Mallorca necesitado de más acompañantes en cuanto a cifras goleadoras se refiere.

El extremo catalán se ha convertido en su mejor acompañante hasta la fecha, y de las internadas del exjugador del Barça nacerá la mayor parte del peligro de un Mallorca que puede dar un salto de gigante o "meterse en más problemas" según Arrasate.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Rahim; Dendoncker, Colombatto; Hassan, Santi Cazorla, Fede Viñas; Rondón.

Mallorca: Bergström; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Samu, Mateo Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

Árbitro: Iosu Galech (Comité navarro).