La Liga francesa pide la liberación del periodista deportivo Gleizes, condenado en Argelia

Así lo manifestó la Liga en un comunicado, tras una reunión de su Asamblea General que reunió "al conjunto de los actores del fútbol profesional francés", solo unas horas después de que la familia de Gleizes pidiera en los medios la movilización del mundo del deporte a favor de la liberación del reportero.

"Todos los actores del fútbol profesional se mantienen unidos a su lado y piden su pronta liberación. Reafirman su compromiso con los principios fundamentales de justicia, libertad y libertad de expresión", detalla el comunicado.

Además, la Liga pide "a todo el ecosistema" futbolístico, es decir, "clubs, aficionados y socios" de la industria, que se sumen a este llamamiento.

"Ahora más que nunca -agregó la LFP-, el fútbol debe ser un espacio de solidaridad, libertad y humanidad".

Christophe Gleizes, especializado en fútbol, acudió a Argelia para efectuar varios reportajes deportivos, entre ellos uno sobre el club de Tizi Ouzou, cuyo presidente es también una figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia, considerado terrorista por Argel.

Detenido en esa localidad, situada a unos cien kilómetros al este de la capital, fue acusado glorificar el terrorismo y de poseer publicaciones con fines propagandísticos perjudiciales para los intereses argelinos, en un contexto en el que las complicadas relaciones entre París y Argel vuelven a ser muy tensas.

Gleizes fue condenado en junio en primera instancia a siete años de cárcel por "apología del terrorismo", pena que fue confirmada en Apelación este miércoles.