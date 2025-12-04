Messi analiza “día a día” si jugará el Mundial 2026

“Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien”, afirmó el jugador argentino de 38 años durante una entrevista con el canal deportivo ESPN.

Si bien evitó dar certezas sobre su presencia en el torneo en el que la selección argentina buscará el tetracampeonato, tras ganar el Mundial de Catar 2022, Messi destacó que el calendario podría beneficiarlo en su preparación.

“Teniendo una pretemporada en el medio, creo que eso me cambia todo. A mí personalmente me va a ayudar muchísimo”, explicó, para diferenciar su planificación de temporada respecto del calendario que tienen que sortear los jugadores europeos.

El astro mundial, quien juega actualmente en el Inter Miami, dijo que la temporada en Estados Unidos se acomoda mejor al camino hacia el torneo: “Nos agarra en un momento de temporada diferente al europeo. Vamos a empezar una pretemporada fuerte en enero y vamos a tener muchos partidos seguidos con la liga y la Copa de Campeones de la Concacaf”.

Messi confirmó que el tema ya forma parte de sus charlas con el seleccionador argentino, Lionel Scaloni.

“Siempre me dice que le gustaría que esté, desde el lugar que me toque. Tenemos una relación de mucha confianza y podemos hablar de todo”, afirmó.

Insistió en que mantiene la ilusión: “Ojalá pueda estar, me encantaría estar. De última estaré viéndolo en vivo, pero va a ser especial”.

Messi se mostró también confiado en que equipo argentino tendrá un buen desempeño en el Mundial, aunque no subestima a los rivales.

“Es un grupo que lo va a volver a intentar, que va a dejar todo y que va a pelear. En un Mundial todo es muy difícil, cualquier selección te puede complicar”, admitió el astro argentino.

Durante la entrevista, Messi también repasó su trayectoria y sus orígenes en el fútbol: “Ese chico que hacía jueguitos en el patio de mi casa nunca imaginó lo que lograría. Ni en mis mejores sueños imaginé lo que logré”, confesó tras ver un video de cuando era niño y jugaba en su casa de Rosario.

Reaccionó también a un video con elogios del entrenador Josep ‘Pep’ Guardiola, quien lo dirigió en el Barcelona: “Para mí es el mejor de todos. Cambió la manera de jugar en Alemania, en Inglaterra. Es diferente a cualquiera”.

Argentina ganó sin dificultades las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, en las que inició un recambio generacional que por ahora no se consolida. En los 18 partidos disputados, la Albiceleste registró 12 triunfos, 2 empates y 4 derrotas, anotó 31 goles y recibió 10, con Messi como el máximo anotador, con 8 tantos.