Monterrey hiere al Toluca y Tigres saca ligera ventaja

Con el triunfo, los Rayados de Monterrey, dirigidos por el español Domènec Torrent, irán el sábado a la revancha en el estadio Nemesio Diez de Toluca con la posibilidad de clasificarse a la final con solo empatar.

En los Diablos Rojos jugó de recambio el atacante paraguayo Robert Osmar Morales.

“Una eliminatoria normalmente no la ganas en el primer partido, pero sí que la puedes perder. Nos vamos con un resultado positivo sabiendo que allá nos espera la altitud”, dijo Torrent.

En este partido, jugado en el estadio BBVA, el Toluca, campeón defensor, llegó a 205 minutos sin anotar en la liguilla.

El gol más reciente de los Diablos Rojos del entrenador argentino Antonio Mohamed cayó al minuto 65 de su partido de ida de cuartos de final ante Juárez.

“Fuimos muy superiores al rival, pero no lo pudimos cristalizar, en el fútbol a veces la pelota no quiere entrar”, apuntó Mohamed.

Berterame firmó el 1-0 al minuto 39 cuando apareció al filo del área chica para cruzar un remate de cabeza, tras un servicio que Jesús Corona envió desde el costado derecho. El Toluca estuvo cerca del empate al 87’ cuando Marcel Ruiz mandó un remate al poste izquierdo.

Instantes después, el mismo mediocampista toluqueño volvió a tirar a puerta, pero el defensa Ricardo Chávez sacó la pelota casi sobre la línea de meta.

Tigres empató en patio ajeno

Antes, en el estadio Olímpico Universitario, con un gol del argentino Ángel Correa, Tigre empató 1-1 de visita ante Cruz Azul.

“Fue un partido cerrado, con dos equipos muy tácticos, tuvimos situaciones de gol y nos pudimos haber llevado algo más”, dijo el argentino Guido Pizarro, director técnico de Tigres.

Este resultado obliga al Cruz Azul, del entrenador argentino Nicolás Larcamón, a ganar el juego de vuelta, por cualquier marcador, el sábado en el estadio Universitario El Volcán para avanzar a la final.

“La desventaja es relativa. Tenemos que ir al Volcán a ganar, que es el único resultado que nos favorece, pero nuestra mejor versión se da cuando tenemos esa intención de ganar como único objetivo”, comentó Larcamón.

Tigres protagonizó un arranque ciclónico. Al minuto 1 con 36 segundos, “Angelito” Correa conectó un remate de cabeza a quemarropa que tapó el portero Andrés Gudiño.

Y apenas siete segundos después, el también argentino Juan Brunetta pegó un tiro potente desde la media luna del área celeste y mandó el balón a la base del poste izquierdo.

Cruz Azul asumió la iniciativa al inicio del segundo tiempo. Al 49’ el argentino Lorenzo Faravelli prendió la pelota en las inmediaciones del área felina y exigió la atajada del portero argentino Nahuel Guzmán. Guzmán nuevamente salvó a Tigres al 59’ con un lance sobre su derecha ante un testarazo del argentino Carlos Rotondi.

Tigres encontró el gol al 60’ cuando Correa taladró a la defensa celeste por el sector izquierdo entre cuatro rivales, la pelota se paseó en el área y volvió al campeón del mundo argentino, quien definió el 1-0 con un disparo fulminante. El uruguayo Gabriel Fernández firmó el 1-1 al 76’ con un penal que cobró a la izquierda de Guzmán. AFP