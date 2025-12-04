Portugal: Mourinho propone recurrir a árbitros extranjeros

“Si hacen huelga, estoy convencido de que hay muchos árbitros en Europa que estarían encantados de venir a arbitrar el campeonato portugués”, dijo José Mourinho en una rueda de prensa previa al derbi contra el Sporting de Lisboa del viernes en la 13ª fecha de la Liga de Portugal.

Según el extécnico del Real Madrid, el recurso a árbitros extranjeros “es algo que ocurre mucho”, especialmente fuera del fútbol europeo. “No creo que (una huelga) fuera un problema. El campeonato continuaría y la Liga encontraría soluciones”, concluyó.

La Asociación Portuguesa de Árbitros de Fútbol (APAF) ha amenazado con “un parón total” si la liga no adopta medidas para combatir la violencia verbal y la falta de seguridad que aseguran que sufren en los partidos.

La Primeira Liga (Liga Portugal) ha acusado a los árbitros de generar “alarma social” y ve su postura “incomprensible”, aunque ha expresado su disposición para analizar las propuestas presentadas por los colegiados, aunque sólo para la próxima temporada y no esta, como reclama la APAF.

Estas reivindicaciones surgen tras varios episodios, como una supuesta amenaza de violencia a un árbitro por parte de un dirigente del Benfica tras un empate y otro que se quejó de que alguien había colocado un televisor en su vestuario que no se podía apagar que mostraba una y otra vez imágenes de decisiones polémicas contra el Porto. EFE