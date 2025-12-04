Portugal recuerda a Diogo Jota en el que habría sido su 29º cumpleaños

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) publicó un mensaje en la red social Instagram en el que rindió homenaje a Jota: "Tu legado sigue inspirándonos. Para siempre nuestro número 21. Nuestros corazones, pensamientos y oraciones siguen con tu familia".
El Oporto también se sumó a los homenajes a su antiguo futbolista y difundió en redes sociales una serie de fotos del atacante durante su paso por el club en la temporada de 2016/17, cedido por el Atlético de Madrid.
"Para siempre con nosotros", escribió.
Los homenajes a Diogo Jota no solo se produjeron en su Portugal natal, ya que tanto el Liverpool -el club al que representaba en el momento de su fallecimiento-, como el Wolverhampton, ambos de la Premier League inglesa, recordaron el que hubiera sido el cumpleaños de su antiguo delantero.
El Wolves destacó sus 44 goles en 131 partidos y su "papel importante en la mejor época" del club en la era moderna.
Y el Liverpool transmitió su "amor, pensamientos y oraciones" a la familia y amigos no solo de Jota, sino también de André Silva, futbolista del Penafiel portugués y que tenía 25 años en el momento del accidente.