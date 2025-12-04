Portugal y Argentina, a por la final en un partido entre dos selecciones invictas

Ambas selecciones suman cuatro victorias en igual cantidad de partidos, muestran números sólidos en ataque y defensa, y han demostrado que están preparadas para pelear por el título.

El choque pone frente a frente a dos equipos que se han convertido en modelos de equilibrio.

En Argentina, la meta Trinidad D’Andrea ha sido un muro capaz de sostener al equipo en momentos críticos, con intervenciones de reflejos felinos y una templanza clave para una plantilla joven que crece partido a partido.

Argentina, sin embargo, llega con una baja sensible: la ausencia de Silvina Nava, referente del equipo, quien cumplirá su segunda suspensión en Filipinas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Portugal, la legendaria Ana Catarina Pereira ha respondido con actuaciones igualmente brillantes, imponiendo su jerarquía en cada balón dividido y sosteniendo una línea defensiva que apenas ha mostrado fisuras en todo el torneo.

En ataque, las dos selecciones llegan impulsadas por la inspiración de sus jugadoras más determinantes.

Las albicelestes han encontrado variedad y efectividad en los goles: Agostina Chiesa y Luciana Natta aportan creatividad y lectura de juego, Carina Núñez vive otro torneo de élite confirmando por qué está considerada una de las mejores jugadoras de su país, Ana Ontiveros suma inteligencia táctica y sacrificio, y la joven Lucía Rossi irrumpe como una estrella en formación, especialmente tras sus dos tantos en los cuartos de final.

En Portugal, Ana Azevedo y Fifo mantienen su estatus de líderes técnicas, desequilibrantes en espacios reducidos y capaces de romper defensas con una sola jugada.

Lidia Moreira se ha convertido en una pesadilla para sus rivales con su velocidad y habilidad, mientras que Carolina Pedreira aporta potencia y llegada.

A todo esto se suma Janice Silva, que llega en esta semifinal después de dos actuaciones soberbias que la postulan como una de las figuras del torneo.