Vlahovic pasa por quirófano

"Esta tarde, Dusan Vlahovic se sometió a una cirugía para reparar una rotura del tendón aductor izquierdo. La operación, realizada en Londres, fue todo un éxito y el jugador comenzará el viernes su programa de rehabilitación", informó el club en un comunicado oficial.

Vlahovic tuvo que ser sustituido el pasado sábado a la media hora de duelo ante el Cagliari de Serie A, cuando en un intentó de sacar un disparo a puerta notó las molestias que ya el lunes, tras los primeros exámenes médicos, confirmaron su baja de larga duración.

Después de algunos días de reflexión, el delantero optó por la intervención quirúrgica, en lugar de una terapia conservadora, para comenzar su recuperación.

Luciano Spalletti, entrenador de la 'Juve', tendrá que sustituir al delantero y como alternativas asoman el canadiense Jonathan David y el belga Lois Openda.

