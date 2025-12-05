Ancelotti destaca a Marruecos como un rival sólido y organizado

El sorteo, celebrado este viernes en Washingotn definió los grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, en la que Brasil quedó emparejado en el grupo D junto a Marruecos, Escocia y Haití.

"Marruecos hizo un gran Mundial en 2022, es un equipo sólido, muy bien organizado", dijo Ancelotti

"También respetamos a Escocia, todos son equipos que merecen estar en la Copa del Mundo", agregó.

Sobre Haití, la cuarta selección que complementa el grupo de Brasil, Ancelotti reconoció que no sabe mucho de ellos, pero matizó que debe ser enfrentado "con respeto".

Añadió que no siente inquietud por las futuras sedes y estadios donde Brasil jugará la fase de grupos.

Dijo que "el factor climático no será un problema".