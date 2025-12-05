Argentino Beltrán: “Me saqué esa mochila con el gol”

“Por suerte me saqué esa mochila, los delanteros siempre tienen algo especial con el gol, cuando hay algunas rachas negativas se hace muy diÍicil, porque la gente espera eso del delantero, es normal”, dijo en declaraciones a los medios.

El argentino apuntó que el choque le dejó una doble satisfacción. “Primero, por haber pasado de ronda, que es lo más importante y, luego, por el gol, era algo que buscaba, venía trabajando y que tenía muchas ganas de convertir. Trabajamos todos los días para llevar al Valencia lo más alto posible”, afirmó.

“La primera parte no sé si nos la tomamos como nos la teníamos que tomar. Tuvimos algunos errores, estábamos un poco apurados, en el entretiempo corregimos bastantes cosas y al final el objetivo era pasar de ronda. Seguramente tenemos muchas cosas que mejorar, pero cumplimos el objetivo”, agregó.

Por último, Beltrán aseguró que son conscientes de que tienen mucho que mejorar. “Para llevar al valencia lo más alto posible necesitamos seguir trabajando unidos como grupo, tirando para el mismo lado”, apuntó.

“Decirles (a la afición) que nos sigan apoyando como lo hacen siempre allá donde vamos. En el estadio que jugamos siempre esta la afición a nuestro lado si va bien y si va mal también”, finalizó.