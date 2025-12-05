Buonanotte no tiene hueco

El argentino ha disputado seis partidos esta temporada, pero no participa ni un minuto desde el pasado 5 de noviembre. Su único gol llegó en la tercera ronda de la Copa de la Liga contra el Lincoln City.

"Facu está trabajando bien", dijo Maresca este viernes en rueda de prensa. "Jugó muchos partidos a principios de temporada porque Cole (Palmer) estaba lesionado, Liam (Delap) estaba lesionado, así que teníamos más hueco para él. Ahora no juega porque los jugadores en su posición están de vuelta", manifestó.

En Premier League solo ha jugado 45 minutos, en la jornada cuatro frente al Sunderland, y no ha entrado en ninguna de las seis últimas convocatorias de los 'Blues'.

Ni la lesión de Palmer, que ha estado dos meses fuera por un problema en la ingle y por dañarse el meñique en un accidente doméstico, ha posibilitado que Buonanotte vuelva a contar para Maresca.

El argentino llegó este verano cedido al Chelsea procedente del Brighton & Hove Albion. Internacional en dos ocasiones con Argentina, las posibilidades de Buonanotte de estar en la Copa del Mundo son escasas si no encuentra hueco en la plantilla del Chelsea.