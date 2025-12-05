De Jong y Raphinha se entrenan con normalidad; Fermín progresa adecuadamente

En este último caso, el andaluz no parece que vaya a ser titular ante los verdiblancos, pese a que se ha entrenado a buen ritmo. Fermín podría tener, como mucho, unos minutos en el segundo tiempo.

Quien sí parece que serán titulares son De Jong y Raphinha. El neerlandés no jugó ante el Atlético de Madrid por un proceso febril; el brasileño fue de los más destacados ante los colchoneros y, aunque no se entrenó el jueves, este viernes ya estuvo a pleno rendimiento.

Además todo apunta a que ante las ausencias de los dos mediapuntas titulares, ya que Dani Olmo estará un mes de baja por una luxación en el hombro y Fermín sale de una lesión, será Raphinha quien juegue en esta posición.

Olmo no se ha entrenado como tampoco lo han hecho el uruguayo Ronald Araujo, que se recupera con permiso del club tras un problema de salud mental, ni Gavi, que sigue con la recuperación de la intervención quirúrgica a la que se sometió.

Quien sí se ejercitó fue el meta alemán Marc ter Stegen y podría recibir el alta médica próximamente. En el entrenamiento también participaron Jofre Torrents, Tommy Marqués y Dro Fernández y uno de los protagonistas de la sesión fue Eric Garcia, felicitado por sus compañeros tras haber renovado con el club hasta junio de 2031.