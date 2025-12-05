El panameño Krug, tras su debut con el Levante: “En el autobús me entraron los nervios”

“Los días previos al partido estaba muy relajado, pero en el autobús, llegando al estadio, me estaban entrando los nervios”, dijo Krug a los medios oficiales del Levante.

“Estoy muy feliz y quiero dar las gracias al club y al cuerpo técnico por permitirme debutar y confiar en mí y darme la oportunidad”, agregó el futbolista, de 19 años, que precisó que sus compañeros le dijeron que “iba a salir bien” su debut.

El defensa, nacido en Chicago (Estados Unidos) pero con nacionalidad panameña, llegó a Valencia en 2022 después de que el Levante se fijara en él y en su hermano, Frederick, en una prueba de selección efectuada en Chicago y ya en 2024, Martin sin incorporó al Juvenil B para, posteriormente, pasar al Juvenil A y debutar con el Atlético Levante.

Su hermano, que pertenece al filial del Levante, no se perdió el debut de Martin en el estadio La Arboleja de Cieza junto a otros familiares y amigos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Tener a mi hermano, mi tía, mi agente y a mi amigo en el campo me hizo mucha ilusión y verles después del partido me emocionó”, comentó el jugador, que también explicó que sus padres le felicitaron por teléfono.