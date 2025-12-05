El seleccionador de Arabia Saudí: "nos ha tocado el mejor equipo del mundo, España"

"Nos ha tocado el mejor equipo del mundo, España, al que es muy difícil jugarle. Pero al mismo tiempo es el Mundial, donde siempre te va a pasar esto", dijo Renard tras el sorteo celebrado en Washington y en el que la selección de Arabia Saudí quedó emparejada en el Grupo H con las de España, Cabo Verde y Uruguay.

Renard recordó que ya le tocó jugar en la fase de grupos contra España en el Mundial de Rusia 2018 cuando dirigía a Marruecos en un encuentro que terminó 2-2 y derivó en la eliminación de los Leones del Atlas.

"(En 2018) ya era un gran equipo y hoy dan la impresión de ser mejores que antes. Por lo tanto, creo que va a ser un partido excepcional, pero muy difícil de jugar", añadió el exjugador del Cannes francés.

Definió al astro del Barcelona Lamine Yamal como un "talento excepcional".

"Está entre los tres mejores jugadores del mundo", dijo al citar también a Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé.

Añadió que estos tres jugadores "constituyen la nueva generación que va a sustituir a la de Messi y Cristiano".

De La Roja dijo tiene un juego colectivo impresionante.

Del objetivo de sus pupilos, expresó que consiste en llegar a los dieciseisavos de final.

El francés ya dirigió a Los Halcones Verdes en Catar 2022, donde dieron la campanada al debutar con una victoria por 2-1 sobre Argentina, que acabó conquistando el título.

Al ser preguntado por la posibilidad de que se repita una sorpresa semejante ante España, Renard se rió y dijo que "la historia no se repite siempre de la misma manera".

"Tenemos que permanecer humildes y prepararnos bien para este Mundial", aseveró.

El que fuera seleccionador de Zambia, Angola o Costa de Marfil también destacó que Cabo Verde "va a querer mostrar sus grandes capacidades en su primera participación en un Mundial" y de Uruguay opinó que se trata de "un equipo también difícil y con un superentrenador".

Es un equipo que juega siempre bien bajo las órdenes de (Marcelo) Bielsa", dijo Renard, que calificó al "Loco" como un "entrenador muy riguroso".