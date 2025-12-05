España debutará el 15 de junio con Cabo Verde, se medirá el 21 a Arabia Saudí y 26 Uruguay

A la espera de conocer este sábado la sede y el horario de sus partidos, que se disputarán entre Miami, Houston, Guadalajara y Atlanta, la selección española de Luis de la Fuente ya conoce a sus rivales y las fechas de los partidos tras el sorteo celebrado este viernes en Washington.

España, campeona de un Mundial, el de Sudáfrica 2010, iniciará su participación en el quinto día de la cita de 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá: el lunes 15 de junio frente a Cabo Verde.

Será la decimotercera ocasión que la selección española participe en un Mundial, cuya segunda jornada la disputará el domingo 21 de junio ante Arabia Saudí, equipo al que venció en los tres enfrentamientos disputados hasta la fecha; y cerrará su camino en el Grupo H frente a la Uruguay del argentino Marcelo Bielsa el viernes 26 de junio.

Será la tercera ocasión que España se enfrente en un Mundial a Uruguay. Los dos primeros enfrentamientos acabaron en sendos empates. En total, entre partidos oficiales y amistosos, se midieron diez veces con cinco triunfos españoles y cinco empates.

