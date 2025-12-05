Fichas de las selecciones del Grupo E

Participaciones mundialistas: 20 (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Mejor resultado: 1º en Suiza 1954, RFA 1974, Italia 1990, Brasil 2014.
Cómo se clasificó: Primero del grupo A de la UEFA con 5 victorias y 1 derrota.
Títulos: Mundial (4/ 1954, 1974, 1990, 2014), Eurocopa (3/1972, 1980, 1996), Copa Confederaciones (1/ 2017).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Cómo se clasificó: Primera del grupo C de la segunda ronda y primera del B de la tercera con 3 victorias, 3 empates y 0 derrotas.
Participaciones mundialistas: 3 (2006, 2010 y 2014).
Mejor resultado: Primera ronda 2006, 2010 y 2014.
Cómo se clasificó: Primera del Grupo F de la fase de clasificación africana por delante de Gabón, Gambia, Kenia, Burundi y Seychelles.
Títulos: Copa Africana Naciones (3): 1992, 2015 y 2023).
Participaciones mundialistas: 4 (2002, 2006, 2014, 2022)
Mejor resultado: 12º en Alemania 2006.
Seleccionador: Sebastián Beccacece (ARG).
Cómo se clasificó: Segunda de las eliminatorias sudamericanas con 8 victorias, 8 empates y 2 derrotas.