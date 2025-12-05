Fútbol Internacional
05 de diciembre de 2025 - 16:40

Fichas de las selecciones del Grupo E

Madrid, 5 dic (EFE).- Fichas de las selecciones encuadradas en el Grupo E del Mundial de 2026:

Por EFE

Participaciones mundialistas: 20 (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Mejor resultado: 1º en Suiza 1954, RFA 1974, Italia 1990, Brasil 2014.

Cómo se clasificó: Primero del grupo A de la UEFA con 5 victorias y 1 derrota.

Títulos: Mundial (4/ 1954, 1974, 1990, 2014), Eurocopa (3/1972, 1980, 1996), Copa Confederaciones (1/ 2017).

Cómo se clasificó: Primera del grupo C de la segunda ronda y primera del B de la tercera con 3 victorias, 3 empates y 0 derrotas.

Participaciones mundialistas: 3 (2006, 2010 y 2014).

Mejor resultado: Primera ronda 2006, 2010 y 2014.

Cómo se clasificó: Primera del Grupo F de la fase de clasificación africana por delante de Gabón, Gambia, Kenia, Burundi y Seychelles.

Títulos: Copa Africana Naciones (3): 1992, 2015 y 2023).

Participaciones mundialistas: 4 (2002, 2006, 2014, 2022)

Mejor resultado: 12º en Alemania 2006.

Seleccionador: Sebastián Beccacece (ARG).

Cómo se clasificó: Segunda de las eliminatorias sudamericanas con 8 victorias, 8 empates y 2 derrotas.