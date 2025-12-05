Fichas de las selecciones del Grupo F

Participaciones mundialistas: 11 (1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2022).

Mejor resultado: 2º en RFA 1974, Argentina 1978, Sudáfrica 2010.

Cómo se clasificó: Primero del grupo G de la UEFA con 6 victorias, 2 empates y 0 derrotas.

Participaciones mundialistas: 7 (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Mejor resultado: 9º en Corea/Japón 2002, Sudáfrica 2010, Catar 2022.

Cómo se clasificó: Primero del grupo B de la segunda fase y del grupo C de la tercera con 7 victorias, 2 empates y 1 derrota.

Títulos: Copa Asiática (4/ 1992, 2000, 2004, 2011), Campeonato de Asia Oriental (2/ 2013, 2022).

Mejor resultado: Fase de Grupos 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022.

Cómo se clasificó: Primera del Grupo H de la fase de clasificación africana por delante de Namibia Estados Unidos, Liberia, Malaui, Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe.

Títulos: Copa Africana de Naciones: 1 (2011), Campeonato Africano de Naciones: 1 82011), Copa Arabe Naciones: 1 (1963).