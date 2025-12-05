Fichas de las selecciones del Grupo L

Participaciones mundialistas: 16 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Mejor resultado: 1º en Inglaterra 1966.
Como se clasificó: primero del grupo K de la UEFA con pleno de 8 victorias.
Participaciones mundialistas: 6 (1998, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022).
Cómo se clasificó: Primero del grupo L de la UEFA con 7 victorias, 1 empate y 0 derrotas.
Participaciones mundialistas: 4 (2006, 2010, 2014, 2022)
Mejor puesto: 7º en Sudáfrica 2010.
Cómo se clasificó: Primera del grupo I con 8 victorias, 1 empate y 1 derrota.
Títulos: Copa Africana de Naciones: (4/ 1963, 1965, 1978, 1982).
Apodo: The Black Stars (Las Estrellas Negras).
Mejor resultado: Fase de grupos Rusia 2018.
Seleccionador: Thomas Christiansen (DIN-ESP).
Cómo se clasificó: Primera del Grupo A de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf.
Títulos: Campeonato Centroamericano y del Caribe (CCCF) (1) y Copa Centroamericana (1).