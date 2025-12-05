Guardiola, sobre el Mundial: "Quiero que Inglaterra dé el último paso"

"Todo el mundo conoce los cuatro o cinco favoritos. Me encantaría que Inglaterra estuviera ahí", dijo el técnico español este viernes en rueda de prensa.

"No estoy tratando de parecer majo ni nada. Llevo viviendo diez años en este país y me siento parte de él y me gustaría que Tuchel diera el último paso y lo lograra".

Inglaterra conocerá este viernes en Washington sus rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Thomas Tuchel, técnico de los 'Tres Leones', ya está en la ciudad estadounidense y habló con la cadena británica BBC sobre las posibilidades del Mundial.

"Estamos cada vez más cerca y cada vez estamos más fuertes. El objetivo es llegar a junio con una plantilla fuerte y con un buen espíritu de equipo. Entonces tendremos que tener el 'momentum' y la energía para que durante el torneo nadie quiera jugar contra nosotros", dijo el alemán.