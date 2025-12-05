La IA desembarca para ayudar a prevenir lesiones a la Real Sociedad

El socio de la Real no es una empresa cualquiera. Fundada en 2019, en seis años ha pasado de prometedora startup a convertirse en el 'unicornio' español que aspira a liderar el campo de la inteligencia artificial en Europa gracias a su tecnología de compresión de modelos de IA.

Ahora, la alianza estratégica de ambas entidades unirá la innovación tecnológica y la computación cuántica con el deporte de élite para desarrollar soluciones avanzadas de inteligencia artificial que mejoren el rendimiento deportivo del club guipuzcoano.

Herramientas que le ayudarán a la toma de decisiones, al análisis de partidos y a diseñar entrenamientos personalizados, y que están llamadas a establecer un nuevo referente para la integración de tecnologías disruptivas en el fútbol profesional, explica la compañía donostiarra en su página web.

Una de ellas, un software denominado 'Player Injury Risk Monitor by Singularity', basado en un motor de inteligencia artificial inspirado en la física cuántica, podría transformar la manera en que los equipos de élite gestionan el bienestar y el rendimiento de sus jugadores.

Esta tecnología integra datos históricos de lesiones, información en tiempo real sobre las cargas de entrenamiento y los minutos jugados, evaluaciones físicas subjetivas y factores externos como las condiciones meteorológicas o los horarios de viaje. De esta manera, el programa identifica patrones y variables de riesgo con gran precisión.

Con estos datos, el sistema calcula perfiles de riesgo individualizados y permite ajustes personalizados en los programas de entrenamiento y recuperación, lo que facilita una toma de decisiones más informada para maximizar el rendimiento de los futbolistas y reducir el riesgo de lesiones, detalla la empresa.

"La IA concreta el riesgo de lesión analizando la acumulación de carga física y su evolución temporal, para anticipar si el jugador va a superar un umbral de fatiga que históricamente se asocia con lesión", explica en declaraciones a EFE la directora de Crecimiento de la compañía donostiarra, Iraia Ibarzabal.

Con este fin, "usa una red neuronal para series temporales entrenada con datos físicos e históricos de lesiones de varias temporadas, observando ventanas temporales de diez semanas y prediciendo el riesgo para la semana siguiente", al tiempo que lo califica como alto, medio o bajo, concreta Ibarzabal.

El software no recomienda de forma automática que se reduzca la carga de trabajo de un jugador en concreto, pero genera una serie de "alertas significativas" que ofrece oportunidades de intervención en tiempo real lo que, según la experta, permite "optimizar entrenamiento y recuperación y actuar preventivamente antes de que el futbolista llegue tarde a un estado de riesgo".

Se trata de una información de gran relevancia, teniendo en cuenta que, según los datos que maneja la firma tecnológica, durante la temporada 2023-2024 las lesiones en las principales ligas europeas supusieron un coste total de 732 millones de euros para los clubes, con un aumento del 5 % respecto a la temporada anterior.

De hecho, en los últimos cuatro años, 96 clubes acumularon 14.000 lesiones, lo que les generó un coste combinado de 2.300 millones de euros.

Los datos revelan además que el ratio de lesiones en el fútbol europeo es de casi una por partido, con un coste estimado de 172.975 euros por encuentro para el club afectado.

Este importante impacto deportivo y económico, tiene una incidencia especial en el caso de los jóvenes jugadores aún en desarrollo, que pierden una media de 35 días de competición por lesión, lo que limita su progreso y afecta a la planificación deportiva.

En estos momentos, la Real Sociedad ya está finalizando la puesta en producción de la herramienta dentro de sus sistemas internos, explica Bixen Calzón, jefe de la Unidad de Evaluación y Datos del club donostiarra que ya está trabajando "con datos en vivo integrados en sus bases de datos deportivas".

"Hasta ahora -detalla-, todos los resultados proceden de un proceso de validación retrospectiva sobre varias temporadas, incluyendo una prueba ciega sobre una campaña que el modelo no había visto".

"Esto -agrega- nos ha permitido contrastar el comportamiento del sistema en condiciones muy próximas a la realidad competitiva, sin precipitarnos en su uso diario".

Calzón desvela que la Real Sociedad lleva años trabajando en este proyecto, en el que seguirá "avanzando paso a paso, con movimientos pequeños pero muy sólidos", dado que "su potencial de impacto es grande".

"La tecnología es una ayuda extraordinaria, pero lo verdaderamente importante es lo que hacemos con la información. En la Real Sociedad contamos con grandes profesionales en las áreas médica, de rendimiento, metodología y análisis que podrán apoyarse en esta herramienta para tomar mejores decisiones", concluye el técnico txuriurdin.