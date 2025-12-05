Laporta: "Ya se puede decir que tenemos un equipo ganador"

"Hemos hecho un equipo muy competitivo, el trabajo de 'Deco' y de la comisión deportiva ha sido fundamental. La Masia es el centro de este proyecto deportivo. Nos gusta la mezcla de jugadores hechos en casa y jugadores de otras culturas futbolísticas. Ya se puede decir que es un proyecto ganador. Hemos ganado dos Ligas, dos Supercopas de España y dos Copas del Rey", ha destacado el máximo dirigente de la entidad azulgrana.

En este sentido, ha señalado que el equipo dirigido por Hansi Flick "tiene ilusionado" al barcelonismo y ha opinado que los aficionados están "contentos cuando" el equipo gana "jugando bien".

"Dejadme mostrarme orgulloso. Los resultados están llegando y esta temporada estamos también esperanzados. Pensamos que estamos haciendo bien el trabajo y nos da fuerza para salir adelante. Esta alegría es clave para el proyecto; y la alegría llega cuando la institución está fuerte y el equipo enamora. Y eso es lo que está pasando", ha reflexionado.

Laporta, que ha agradecido el trabajo que realizan los medios de comunicación que siguen la actualidad del club, ha destacado que durante su mandato se ha trabajado para "la recuperación del club en todos los ámbitos".

"Os quiero agradecer por la comprensión necesaria que habéis tenido con lo que hacemos para recuperar el club. Quiero agradecer a todos los medios que habéis tenido un punto de complicidad con nuestro trabajo", ha zanjado.