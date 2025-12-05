Messi y Cubas, frente a frente en la final de la MLS

El club de la Florida, Inter Miami, está a un solo paso de alcanzar la gloria con la que seguramente soñaba cuando fichó a Messi en 2023.

Vancouver, liderado por el campeón del mundo alemán Thomas Müller, es el único escollo que le separa del título de liga, cuyo ganador se decidirá en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, con capacidad para 21.500 espectadores.

La final no solo supone una ocasión histórica para el Inter Miami de conseguir su primera MLS Cup, apenas cinco años después de su primer partido oficial, sino que supondrá la despedida –soñada o amarga– de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes se retirarán del fútbol profesional.

El Inter Miami juega como local la final por tener más puntos que su rival en la temporada regular. El conjunto entrenado por Javier Mascherano acabó tercero en la Conferencia Este con 65 puntos, mientras Vancouver Whitecaps finalizó segundo en el Oeste con 63.

En los playoffs, ambos se han mostrado casi imparables. Los canadienses dejaron en el camino al Dallas, Los Angeles y al San Diego, mientras que Inter llegó tras eliminar al Nashville, al Cincinnati y al New York City.

Este será el tercer encuentro que disputen ambos equipos en lo que va de temporada, tras la contundente derrota que los canadienses asestaron al Inter Miami en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf en mayo.

Vancouver se impuso con un global de 5-1 en esa eliminatoria, incluido un 3-1 a domicilio en el partido de vuelta, con Messi, Busquest, Alba y Luis Suárez en la cancha, y cuando Müller todavía residía en Múnich.

Nacidos en el mismo país, Argentina, Messi y Cubas tuvieron cruces picantes en los enfrentamientos, tanto a nivel de clubes como en selecciones. La habilidad del “10” era contrarrestada por la férrea marcación del jugador de la Albirroja, ocasionando la molestia de Messi por las infracciones.

Cubas, de padre paraguayo, naturalizado en 2019, arribó al Vancouver en 2022, después de militar en el Nimes de Francia. El volante de contención, surgido profesionalmente en Boca Juniors, totaliza 133 presentaciones con la casaca franjeada.