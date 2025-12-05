Mosquera puede estar de baja entre seis y ocho semanas

El central español, internacional con la sub-21, se retiró del campo en el minuto 44 y fue sustituido por Jurrien Timber. Aunque en un principio no parecía que fuera una lesión grave y el español abandonó el terreno de juego por su propio pie, las pruebas efectuadas este viernes han hecho pensar al Arsenal que el jugador puede estar de baja hasta dos meses, según la cadena británica BBC.

Antes de que se le hicieran las pruebas y en la rueda de prensa típica de los viernes, Mikel Arteta, técnico de los 'Gunners', calificó la situación del defensa como "complicada" y no quiso aventurarse en un diagnóstico hasta que no tuvieran más pruebas encima de la mesa.

"Tenemos que verlo. Necesitamos confirmarlo con otra prueba hoy", dijo el técnico español en rueda de prensa.

La lesión de Mosquera llega en un momento en el que el Arsenal no puede contar con Gabriel Magalhaes por una lesión muscular que sufrió en el último parón por fútbol de selecciones y en el que los 'Gunners' tienen además la duda de William Saliba, que sufrió un golpe en un entrenamiento la semana pasada y se ha perdido los dos últimos encuentros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Es cuestión de días que pueda volver", dijo Arteta respecto al central francés.

El Arsenal visitará este sábado al Aston Villa para tratar de mantener los cinco puntos de ventaja que tienen al frente de la tabla.