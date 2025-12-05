Panamá quiere dejar huella en el Mundial 2026 y borrar la sombra de Rusia 2018

Tras revelarse este viernes que la roja centroamericana quedó ubicada en el grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, estas son algunas claves a seguir:

Panamá llega al Mundial 2026 con un plantel renovado, con más experiencia internacional y con la misión de mejorar la imagen mostrada en Rusia 2018.

En su debut, integró el Grupo G junto a Bélgica, Inglaterra y Túnez. No sumó puntos, terminó en el último lugar y fue uno de los equipos más goleados del torneo.

Ocho años después, Panamá volverá a medirse con Inglaterra, rival que lo superó con claridad en 2018.

Los ingleses aprovecharon la inexperiencia panameña para imponerse por 6-1, en un partido recordado por el primer gol panameño en un Mundial, marcado por Felipe Baloy en el minuto 78.

De momento, Panamá podría jugar con el factor sorpresa. Los técnicos rivales reconocieron que aún desconocen a fondo al equipo canalero.

Thomas Tuchel, seleccionador inglés, afirmó: "No sé mucho sobre Panamá en este momento, pero lo sabremos antes de que comience el torneo, por supuesto".

En la misma línea, Otto Addo, el técnico de Ghana, indicó no conocer nada de Panamá, más allá del entrenador Thomas Christiansen, con quien coincidió en Alemania como jugador.

Zlatko Dalic, técnico de Croacia, admitió desconocer tanto a Panamá como a Ghana, pero señaló: "Tengo seis meses para mirarlos y prepararlos".

El propio técnico reconoció que "ver el grupo lo complica todo". Inglaterra y Croacia, los dos europeos del grupo, figuran entre las diez mejores selecciones del mundo.

Inglaterra, campeona en 1966, ocupa el cuarto puesto del ranking FIFA. Croacia, subcampeón en Rusia 2018 y bronce en Catar 2022, es décima.

Panamá llega como selección número 30, por encima únicamente de Ghana, ubicada en el puesto 72.

A diferencia de 2018, Panamá ya no llegará como un equipo novato: cuenta con jugadores en ligas competitivas y con experiencia en grandes escenarios.

El seleccionador hispanodanés Thomas Christiansen reiteró que su equipo va "a competir" y a "dar guerra" a sus rivales, aunque subrayó que tienen muncho trabajo por delante para encarar el torneo y que la preparación podría iniciar a comienzos del año próximo.

Christiansen mantiene la confianza en su plantel y afirmó: "Vamos a competir, no hay duda de que tenemos un buen equipo".

Aunque en el panorama futbolístico Panamá, Inglaterra y Croacia parten desde realidades distintas, comparten un punto común: los tres tuvieron un camino sólido rumbo al Mundial.

Inglaterra avanzó con puntaje ideal, sin recibir goles y marcando 18 tantos.

Croacia también llegó invicta, con solo un empate y apenas un gol en contra en sus primeros seis partidos.

Panamá, aunque sufrió hasta el final del torneo clasificatorio, no perdió en las eliminatorias de Concacaf desde su entrada en la segunda ronda del campeonato.

Los panameños obtuvieron uno de los tres cupos directos de la Concacaf, convirtiéndose en la única selección de Centroamérica en la próxima cita mundialista, dejando por fuera a selecciones tradicionales como lo son Honduras y Costa Rica.