Trent, "absolutamente destrozado" por una nueva lesión muscular

"Absolutamente destrozado por esto. ¡El momento duele pero voy a trabajar duro para volver más fuerte y mejor! Nos vemos en el 2026 madridistas", escribió Trent Alexander-Arnold en una publicación en sus redes sociales un día después de conocer el resultado de la resonancia magnética que confirmó la lesión.

Tren sufre una rotura muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, que provoca su adiós al 2025 y el inicio del nuevo año con un tratamiento para intentar rebajar los dos meses de ausencia que recomienda el cuerpo médico.

El lateral derecho inglés se había ganado la titularidad en los últimos partidos, ante la ausencia por lesión de Dani Carvajal, y ya sufrió un percance muscular esta temporada, de baja por una lesión en el bíceps femoral izquierdo del 16 de septiembre al 26 de octubre.