Un derbi de tendencias opuestas

El bache ha colocado al equipo babazorro a tres puntos del descenso que marca el Girona, si bien, a pesar de todo, hacía mucho tiempo que no contaba con 15 puntos a estas alturas del campeonato, además de haber reforzado su autoestima con un victoria en la Copa ante el Portugalete (0-3),

El ‘Chacho’, que celebrará un año en el banquillo de Mendizorroza, no podrá contar con Antonio Blanco por acumulación de amonestaciones. Se da la circunstancia de que se miden dos de los equipos que más tarjetas reciben.

Con Facundo Garcés sancionado y Víctor Parada entre algodones, la defensa inicial de los locales no genera muchas dudas.

Jonny Otto y Yusi ocuparán los carriles, mientras que el recién renovado Nahuel Tenaglia formará pareja con Jon Pacheco, que no tiene cláusula del miedo en su cesión y podrá jugar ante su equipo.

La incógnita podría estar en el centro del campo, donde los exjugadores de la Real, Ander Guevara y Jon Guridi, apuntan al ‘once’.

No está claro si el técnico argentino recuperará a los dos delanteros dado que Toni Martínez jugó el partido completo de Copa del Rey.

Será un duelo con un gran ambiente en las gradas en el que el Alavés podría hacer historia al ganar en tres ocasiones consecutivas a los donostiarras, tras los dos triunfos de la pasada campaña.

La Real Sociedad llega a Vitoria con su dinámica de juego mejorada tras lograr el billete a dieciseisavos de final de la Copa del Rey y superada ya de la derrota en el último suspiro ante el Villarreal.

Recuperados ya del golpe moral que supuso el golazo de Moleiro en el último minuto, los donostiarras buscarán ganar en Mendizorroza para entrar en la pelea por los puestos europeos, objetivo claro de la temporada.

El equipo guipuzcoano está en una clara mejoría desde el parón de octubre, y los puestos de arriba están cada vez más cerca.

Los buenos resultados cosechados en noviembre han dado aire y vuelo a una escuadra que parecía condenada hace mes y medio y que, poco a poco, se está empezando a dar una versión bien distinta.

El técnico blanquiazul, Sergio Francisco, no podrá contar con los lesionados Mikel Oyarzabal, Orri Óskarsson, Yangel Herrera, Álvaro Odriozola e Igor Zubeldia, aunque recupera para la causa a Caleta-Car, Jon Karrikaburu, Luka Sucic y Jon Mikel Aramburu.

La duda está en ver quiénes serán los tres atacantes. Barrenetxea podría volver al once tras dos suplencias y otros tantos goles en las últimas dos jornadas, y el damnificado podría ser Take Kubo. Guedes, en buen momento, apunta a repetir al igual que Sadiq, goleador y asistente en Reus.

Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Guevara o Ibáñez, Denis; Calebe, Rebbach, Guridi; y Lucas Boyé.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais Méndez; Barrenetxea, Sadiq y Guedes.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castellanomanchego)