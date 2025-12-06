3-0. Barry se estrena en la victoria del Everton

Los 'Toffees' tuvieron un plácido encuentro contra el Forest de Sean Dyche después de que a los dos minutos de partido, Nikola Milenkovic se equivocara al tratar de despejar un centro-chut de Kiernan Dewsbury-Hall y se metiera la pelota en su propia portería.

Ese gol permitió a los de Davyd Moyes jugar con mucha tranquilidad y salir a la contra y así llegó el 2-0, en una rápida transición ofensiva en la que en un tres para uno, Iliman Ndiaye le cedió la pelota a Barry a su izquierda para que el ex del Villarreal batiera por bajo a Matz Sels, arquero del Forest.

Tras llegar por 30 millones de euros este verano, Barry aún no había visto puerta ni en Premier League ni en Copa de la Liga. La fortuna le había sido esquiva y hace dos jornadas el VAR le había quitado un tanto por mano en la construcción de la jugada.

Para redondear la victoria, Dewsbury-Hall consiguió su tercer gol en las últimas cuatro jornadas al rematar un balón suelto dentro del área tras un saque de esquina que no supo despejar la defensa del Forest.

La segunda victoria consecutiva del Everton le pone quinto en la clasificación con 24 puntos, a uno del Chelsea, que marca la cuarta plaza, mientras que el Forest, que venía de ganar entre semana al Wolverhampton Wanderers, se mantiene decimosexto, con quince unidades, tres por encima del descenso, pero a la espera que juegue el West Ham United.