Boca Juniors-Racing, por un lugar en la final

Después de un flojo arranque de campeonato, que incluía la peor serie de su historia con 12 partidos sin celebrar, Boca Juniors ensayó una mejoría que se aceleró desde fines de octubre, cuando arrancó un ciclo exitoso al mando del DT Claudio Ubeda.

Tras caer frente a Belgrano (2-1), Boca superó sucesivamente a Barracas (3-1) , Estudiantes (2-1) , River Plate (2-0) , Tigre (2-0) , Talleres (2-0) y Argentinos Juniors (1-0), por lo que también acumula cuatro partidos sin recibir goles.

El equipo azul y oro consolidó su funcionamiento a partir del equilibrio que le sumó Leandro Paredes en la mitad de la cancha, y además el volante de la selección argentina aportó la calidad de su pegada en los tiros libres, lo que le permitió al Xeneize conseguir varios goles en jugadas de balón detenido. Ubeda se mostró optimista y evaluó que su equipo tiene “bastante nafta (gasolina) para dar pelea”, y remarcó que “hay que respetar a los rivales”.

“El grupo está 100%compenetrado con el día a día. Nos da garantías de que este equipo tiene intenciones de seguir avanzando” .

La Academia, por otro impacto

Ubeda, por otro lado, tiene un vínculo cercano con su rival del domingo, ya que fue jugador de Racing, etapa en la que fue compañero y luego dirigido por Gustavo Costas, que atraviesa su tercer ciclo como entrenador del club albiceleste.

Al igual que Boca, también Racing llega a la semifinal en una etapa favorable, con la certeza de haberse levantado después de la frustración de caer en las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, que luego se consagró campeón.

En la ruta a las semifinales del Clausura, la Academia logró un triunfo tan agónico como celebrado sobre River (3-2), mientras que en los cuartos de final sufrió hasta la definición por penales para doblegar a un Tigre que le dio batalla durante 120 minutos (0-0).

Una de las preocupaciones en Racing es el mal momento que atraviesa Adrián “Maravilla” Martínez, su principal artillero, que lleva ya diez partidos sin anotar, una situación que quedó expuesta ante Tigre, cuando falló tres chances muy claras frente al arco, aunque luego anotó su penal en el desempate. “En Adrián confiamos siempre” , destacó Costas sobre la fe que deposita en el delantero. “Ahora no la puede meter, pero eso les pasa a muchos. Tuvo muchísimas situaciones y estuvo en la pelea” .

Pero Costas también deberá rearmar el equipo, con dos bajas clave por las expulsiones de Gastón Martirena y Santiago Sosa contra Tigre, más las ausencias por lesión de Matías Zaracho, Marcos Rojo y Elías Torres. Boca y Racing se enfrentarán el domingo en La Bombonera, el quinto duelo seguido que disputa el Xeneize en su estadio, favorecido primero por un calendario que le permitió ser local en los dos últimos partidos de la etapa regular, mientras que en la llave de eliminatorias se aseguró la localía por ser el equipo mejor ubicado en su grupo.

Un clásico platense para la historia

La otra semifinal se disputará el lunes, a las 17:00. Será otro clásico, el de la ciudad de La Plata, que animarán Gimnasia y Esgrima contra Estudiantes, dos equipos que entraron con lo justo en los playoffs.

Pero, ya en eliminatorias, Gimnasia, conducido por el entrenador interino Fernando Zaniratto, sorprendió al superar en Santa Fe a Unión (2-1), y dio otro golpe sobre la mesa al desbancar a Barracas Central (2-0).

Del otro lado, también el Pincha hizo su parte al eliminar como visitante a Rosario Central (1-0) , que venía de ser coronado a dedo por la AFA como el campeón de la temporada por ser el equipo con más puntos sumados durante el año, y luego se impuso a Central Córdoba en Santiago del Estero (1-0). APF