Cerro Porteño, campeón de la Supercopa de Paraguay

En el estadio Defensores del Chaco de Asunción, con un doblete del atacante Cecilio Domínguez, goles de Jorge Morel, Ignacio Aliseda y uno en propia meta del rival, el Ciclón de Barrio Obrero levantó por primera vez la copa de este encuentro anual que se disputa desde 2021.

El conjunto azulgrana disputó la Supercopa por ser el equipo que acumuló más puntos entre los torneos Apertura y Clausura de este año.

En tanto que General Caballero llegó a esta instancia tras coronarse en noviembre pasado campeón de la Copa Paraguay 2025 al ganar por 1-0 al 2 de Mayo.

El equipo que comanda el uruguayo Jorge Bava tuvo la iniciativa en el ataque y abrió el marcador con un gol tempranero de zurda del centrocampista Jorge Morel (m.2) que aprovechó un rechazo de la defensa contraria.

La igualdad llegó en el minuto 19 con un cabezazo del defensa Luis Cáceres en el primera jugada de peligro de General Caballero.

El Ciclón respondió y cuatro minutos después estiró la ventaja con un tiro libre cerca del área chica que Domínguez convirtió en gol.

General Caballero volvió a remontar en el último minuto del primer tiempo (m.47) cuando Sebastián Arce cedió un centro certero al delantero Clementino González quien anotó el 2-2 de la jornada.

El plantel de Humberto Ovelar, que salió con mayor ímpetu en la segunda etapa, regaló el 2-3 a Cerro Porteño tras un gol en propia puerta de Cáceres en el minuto 52.

A partir de ahí, el Ciclón se volvió imparable y amplió el marcador con un gol de Aliseda (m.65) ante la portería de Luis Guillén.

El duelo quedó sentenciado con el doblete de Domínguez en el minuto 71.

Con esta victoria, Cerro Porteño recibirá un incentivo de unos 145.469 dólares, según la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El pasado domingo, el equipo conquistó el torneo Clausura y sumó el título nacional número 35 de su historia al vencer por 0-2 al colista Atlético Tembetary.